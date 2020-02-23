- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم: كلوب لا يتسامح مع أي تخاذل من اللاعبين والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
يعترف لاعب خط وسط ليفربول، جيني فينالدوم بأن يورغن كلوب لا يسمح لأي شخص بالتخاذل فيما يقترب الفريق من لقب الدوري الممتاز.
ولا يسمح كلوب لنجومه بمزيد من النظر إلى أبعد من مباراة الغد ضد وست هام على ملعب أنفيلد في الدوري في محاولة العودة الى الانتصارات بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.
والمدير الألماني الذي لا يرحم ليس بطيئاً في إبعاد لاعبيه إذا فقدوا التركيز.
وقال فينالدوم: "فكر في كل مباراة على حدة، حاول إعطاء كل شيء في كل لعبة وفي النهاية سترى ما سيحدث. نحن لا نفكر حقًا بالنتائج. نحن فقط نتدرب بقوة وننظر إلى كل لعبة بمفردها".
كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم: كلوب لا يتسامح مع أي تخاذل من اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.