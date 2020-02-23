شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر: أعظم قوة في ليفربول هي ذكاء اللاعبين والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020 اعتبر مدرب ​أرسنال​ السابق، ​أرسين فينغر​، أن قوة ​ليفربول​ الكبرى تكمن في "ذكاء" اللاعبين.

وسير فريق الريدز في طريقه الى لقب الدوري الانكليزي من دون هزيمة. Advertisements وقال المدرب الفرنسي: "إنهم يلعبون كرة قدم ذكية، حيث يتخذ اللاعبون قرارات ذكية على أرض الملعب". وتابع: "من الصعب للغاية الدخول في الفريق لأنك بحاجة إلى سباق خاص للقيام بذلك وللتخوف من الخروج من الفريق". واضاف: "إنه شيء مهم للغاية ولديهم هذا في الوقت الحالي".

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