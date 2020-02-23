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شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: ماغواير ولد قائدًا بالتأكيد والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
لا يشك مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، في مستقبل هاري ماغواير.
وكشف النروجي عن أنه شعر بالصدمة من السرعة التي استقر بها نجم إنكلترا كمهاجم فريق يونايتد بعد ستة أشهر فقط من انتقاله من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.
وقال: "لقد كان لدينا قادة مختلفون على مر السنين، غاري نيفيل، روي كين، إريك كانتونا، ريان غيغز. لقد كانوا جميعهم شخصيات مختلفة. لكن هاري هو مختلف عن الجميع. يونايتد هو، إن لم يكن الأكبر، أحد أكبر الأندية في العالم، وهو الآن في واجهة النادي".
وتابع: "هاري ولد قائدا بالتأكيد. كان هذا هو ما تحدثنا عنه في محادثات مبكرة معه أيضًا، وأنه قادر على تولي القيادة، وهو الذي كنا نريده لذلك".
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