شكرا لقرائتكم خبر عن وقف دعوي أعضاء «أهلي الشيخ زايد» لحين الفصل في «دستورية اللائحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من بعض الأعضاء بالنادى الأهلي، لبطلان انتخابات النادى التي فاز بها محمود الخطيب وقائمته، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 68 من اللائحة الاسترشادية للنادى الاهلي.

كان مقيمو الدعوي قد أكدوا فيها أن الانتخابات باطلة لعدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.