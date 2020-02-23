شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد حيثيات عقوبات لجنة الانضباط بشأن أحداث السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر بارز داخل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، حيثيات القرارات التي اتخذتها بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الخميس، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

وعقدت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، اجتماعها أمس السبت، لمناقشة الأحداث المؤسفة التي شهدها الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، بحضور أعضاء اللجنة المستشارين عمرو الجوهري، نائب الرئيس، وعضوية كل من مازن يحيي، وأحمد مصطفى، وكريم قنديل، وحسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، الذي حضر بصفته منسقاً لمباراة السوبر من أجل الاستماع لأقواله.

ووفقاً للمصدر فإنه تم الاستناد في القرارات إلى تقرير حكم المباراة، النرويجي موين أودفار، وتفريغ كاميرات ملعب المباراة، بالإضافة لكاميرات تقنيه الفيديو التي تم استخدامها في المباراة.

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وأشار المصدر إلى أنه تم الاطلاع على كافة الأمور، من أجل اتخاذ القرار المناسب، وفقاً للوائح المعمول بها.

وكشف المصدر أن تقرير الحكم النرويجي هو السبب الرئيسي في إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، لنهاية الموسم، خاصة أن الحكم دوّن في تقريره أن اللاعب تعمد الاستمرار في سوء السلوك منذ مشاركته كبديل في الشوط الثاني، وبناء عليه توترت أحداث المباراة، بالإضافة لحصوله على كارت أحمر عقب المواجهة، بسبب اشتباكه مع عبدالله جمعة وطارق حامد، لاعبا الزمالك.

وأكد أن اللجنة لم «تذبح» اللاعب كما يردد البعض، خاصة أنه وفقاً للوائح كان كهربا معرضاً لقرار الشطب، بسبب سوء السلوك، إلا أن اللجنه رأت الاكتفاء بإيقافه حتى نهاية الموسم، والأمر نفسه مع إمام عاشور، لاعب الزمالك، الذي تم إيقافه لنهاية الموسم أيضاً بسبب سوء السلوك، بعدما تعدى بالضرب على وليد سليمان لاعب الأهلي في الظهر، رغم فارق السن الكبير بين اللاعبين، ليشمل هذا القرار حسابات تربوية ضد إمام عاشور، باعتبار أنه لاعب صغير السن، ولابد من قرار رادع معه حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

وعن إيقاف شيكابالا 8 مباريات فقط، بالرغم من أنه كان من المتوقع أنه يتم إيقافه لفترة أكبر، أكد المصدر أن اللجنه راعت الهتافات المسيئة التي تحملها اللاعب، بالرغم أنها كانت قاسية بسبب خوضها في «الأعراض» طوال أحدث المباراة من جانب جماهير الأهلي التي حضرت في المدرجات، ومع ذلك التزم الصمت، قبل أن يخرج عن شعوره عقب المباراة، ولهذا تم إيقاف اللاعب 8 مباريات وتغريمه مادياً، ورأت اللجنة أن تصرف اللاعب كان رد فعل لاستفزازات جماهير الأهلي.

وعن عدم إيقاف طارق حامد، أكد المصدر أنه عندما تم الاستماع لأقوال حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، والذي كان حاضراً في واقعة اشتباك لاعب الزمالك مع كهربا، قال الزناتي: «لم أسمع أي شتائم قالها طارق حامد، ولذلك لم يحصل على أي عقوبة لأننا لم نعاقب على حركة الشفايف» التي أظهرتها كاميرات التلفزيون، فضلاً عن أن تقرير الحكم لم يدين طارق حامد، ولهذا رأت اللجنة أنه لا يوجد سبب أو دليل لتوقيع عقوبة على اللاعب.