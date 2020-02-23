شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عبدالله جمعة يرفض تصرفه في السوبر.. وعمه: «مازال صغيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رغم فرحة اسرة اللاعبين صالح وعبد الله جمعة بطور سيناء بفوز ونجاح عبد الله جمعة في التسديد وتسجيل ركلة الترجيح التي ختمت مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لصالح الفارس الأبيض، إلا أنهم لم يقروا ما فعله لاعب الزمالك عقب انتهاء المباراة بالاحتفال أمام جماهير الاهلي، وهو ما آثار ردود افعال متابينة في جنوب سيناء .

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وقال عمه سليمان عودة، الشاعر البدوي والناقد الرياضي والمشجع الأهلاوي، إنه رغم تمنيه فوز الاهلي بالبطولة، إلا أنه لم يتمني أن يخفق «عبد الله» في التسديد لانه سوف تكون عليه مسؤولية كبيرة أمام جماهير الزمالك وكان عليه عبء نفسي كبير، مشيرًا إلي أنه لا يقر ما فعله عبد الله، ابن شقيقه، ولكن يلتمس له العذر لأنه مازال صغيرًا، حسب تعبيره، فيما نصحه قائلًا: «الجمهور يفعل ما يشاء ولكن لابد أن يكون كلاعب متحفظًا ولا يثير جمهور الفريق المنافس».

وقال الشيخ جمعة عودة، والد اللاعبين «صالح» و«عبد الله»، إنه يبقي دائمًا على الحياد يشجع اللعبة الحلوة وإنه يريد الفرحة والفوز لكلا الفريقين من أجل ولديه، لكن انتقد مستوى الأداء المهاري لكل من الفريقين.

أما الشقيق الأصغر عمر جمعة، الزملكاوي الذي كان سعيدًا بفوز الزمالك بكأس السوبر، والذي يخالف شقيقه الأكبر «سالم»، المشجع الأهلاوي، فقال إنه يرفض ما قام به شقيقه «عبد الله» أمام جمهور النادي الأهلي واعتذر لجمهور النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليرضى أن يفعل شقيقه «صالح» التصرف نفسه أمام جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الأهلي ناد كبير وله جماهير في كل الوطن العربي ولابد من الاحترام المتبادل بين جماهير الأهلي والزمالك.