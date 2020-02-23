شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يعلن إصابة «هازارد» بكسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني إصابة نجمه البلجيكي إيدن هازارد بكسر في عظمة الساق اليمنى فيما لم يكشف المدة المتوقعة لغياب اللاعب عن المشاركة.

وكان «هازارد» قد غادر مباراة فريقه، أمس، أمام ليفانتي مستبدلًا بعد تعرضه للإصابة، إذا أشار إلى الجهاز الفني برغبته في الخروج.

وخسر ريـال مدريد، أمس، أمام ليفانتي ليفقد صدارة الدوري الإسباني لصالح برشلونة، فيما تنتظره ثلاث مباريات مصيرية أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وبرشلونة في الدوري.