شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدخل السباق على «بيلينجهام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي ليفربول السباق على التوقيع مع جود بيلينجهام، صاحب الـ 16 عامًا، لاعب نادي برمنجهام الإنجليزي، الذي يخوض غمار دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».
وحسب صحيفة «ذا ستار» البريطانية، فإن ليفربول سيدخل في منافسة شرسة مع غريمه اللدود مانشستر يونايتد على خدمات اللاعب.
وكان الشياطين الحمر قد حاولوا التوقيع مع صاحب الـ16 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم ينجح، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه سيواجه في الصيف منافسة عنيفة، إذ يحظى اللاعب باهتمام الأندية الستة الكبرى في إنجلترا.
ومن المنتظر أن يوافق برمنجهام على رحيل لاعبه الشاب بمبلغ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.
وشارك «بيلينجهام» في 33 مباراة هذا الموسم مع فريقه أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3.
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