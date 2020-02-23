شكرا لقرائتكم خبر عن نادية صبحي: الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يدعم كافة الدول للارتقاء باللعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت نادية صبحي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، إن تنظيم الجامعة الملكية المغربية للتصفيات الأفريقية مميز جدًا، وأوضحت أن المغرب لديها تاريخ كبير في تنظيم البطولات، فحين يكون لدى الاتحاد الأفريقي مشكلة في استضافة أي بطولة نلجأ للمغرب حيث أنها جاهزة دائماً، ولديها كافة الإمكانات التنظيمية.

وأضافت أن التايكوندو الأفريقي حقق طفرة غير مسبوقة في السنوات الماضية، ففي أولمبياد ريو 2016 حصلت القارة الأفريقية على 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، منها برونزية بطلتنا هداية ملاك، ومنذ أولمبياد ريو بدأت الدول الأفريقية في الاهتمام برياضة التايكوندو بمساعدة الاتحاد الأفريقي والعالمي، حيث يتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية للمدربين والحكام، فتم تنظيم 6 دورات هذا العام، كما تنظم القارة الإفريقية العديد من البطولات المصنفة G1، G2 من قبل الاتحاد العالمي وذلك في مصر، وتونس والسودان والجزائر.

وأوضحت أن الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد الفولي، يساعد الدول الأفريقية من جميع الجوانب، حيث نظم الاتحاد معسكر تدريبي للمنتخب الكيني في مصر، وقد استفاد اللاعبون كثيرا من هذا المعسكر.