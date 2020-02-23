شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد القاهرة على مدى 3 أيام ابتداء من يوم 25 وحتى 27 فبراير أعمال الاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يترأسه المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي.

ويحضر الاجتماع جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية، عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني، مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر، المدير الإداري، وليلة الشناوي، مدير البرامج الصحية.

كذلك يحضر الاجتماع كريمة الإبراشي، مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله، مدير الاتصالات، فرح رجائي، مدير برنامج المدارس، وسميرة العدوى، منسق برنامج الشباب، وحفصة قدير، مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، وتشهد الاجتماعات حضور المتطوعة العالمية منى الخطيب كضيف شرف.

وتعد استضافة القاهرة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت نهاية الشهر الماضي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شهدت مشاركة 42 دولة أفريقية، من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها، واستعراض كافة التقارير المتعلقة بها، وما حققته من نتائج.

كما تشهد طاولة الاجتماعات على مدى أيامها الـ3، مناقشة التحديات التي تواجه حركة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، وانطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.

وسيتم استعراض ما تم إنجازه من خطة عمل 2019، وكان أبرزها الألعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي مارس 2019، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وما تركته من آثار وحققته من نجاحات، لا زالت حديث العالم حتى اليوم.

كما سيتم خلال الاجتماعات وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2020 ومسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للأولمبياد الخاص 2021-2025.