لاعبو بايرن ميونيخ يحذرون تشيلسي: سنهاجمكم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

أطلق لاعبو ​بايرن ميونيخ​ تحذيراً لتشيلسي قبل مواجهة ​دوري أبطال أوروبا​.

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واستعد بايرن للقاء في مباراة الذهاب في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ​بادربورن​ 3-2.

وقال المهاجم ​توماس مولر​: "نحن نستعد جيدًا ليوم الثلاثاء ثم سنهاجم هناك! الروح موجودة، نحن في مرحلة من النجاح. لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع وهذا هو سبب ثقتنا بالفعل. هكذا نريد أن نظهر هناك".

وقال حارس مرمى بايرن، ​مانويل نوير​: "تحترمنا جميع الفرق الدولية. لقد رأوا كيف وصلنا إلى المجموعة. لذلك نحن ندخل في اللعبة بثقة ونريد بطبيعة الحال الفوز".