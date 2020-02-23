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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل أربع مباريات في الدوري الايطالي تخوفًا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
قرّر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل أربع مباريات من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الايطالي والتي من المقرر أن تقام اليوم الأحد، بسبب المخاوف من إنتشار فيروس كورونا.
وجرى تأجيل المباريات التي تقام في إقليم لومبارديا بعد تسجيل أكثر من 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، والمباريات هي: الإنتر وسامبدوريا، أتالانتا وساسولو، كالياري وهيلاس فيرونا، وتورينو أمام بارما.
وستقام اليوم مباراتين فقط، الأولى بين جنوى ولاتسيو على ملعب ماراتسي، والثانية بين روما وليتشي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.
وأقيمت أمس ثلاث مباريات، حيث تعادل بولونيا مع أودينيزي 1-1، وفاز يوفنتوس على سبال 2-1، وتعادل ميلان مع فيورنتينا 1-1.
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