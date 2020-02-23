سولسكاير: ماغواير ولد قائدًا بالتأكيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

لا يشك مدرب ​مانشستر يونايتد​، ​أولي غونار سولسكاير​، في مستقبل ​هاري ماغواير​.

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وكشف النروجي عن أنه شعر بالصدمة من السرعة التي استقر بها نجم إنكلترا كمهاجم فريق يونايتد بعد ستة أشهر فقط من انتقاله من ​ليستر سيتي​ مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وقال: "لقد كان لدينا قادة مختلفون على مر السنين، ​غاري نيفيل​، ​روي كين​، ​إريك كانتونا​، ​ريان غيغز​. لقد كانوا جميعهم شخصيات مختلفة. لكن هاري هو مختلف عن الجميع. يونايتد هو، إن لم يكن الأكبر، أحد أكبر الأندية في العالم، وهو الآن في واجهة النادي".

وتابع: "هاري ولد قائدا بالتأكيد. كان هذا هو ما تحدثنا عنه في محادثات مبكرة معه أيضًا، وأنه قادر على تولي القيادة، وهو الذي كنا نريده لذلك".