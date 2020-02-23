شكرا لقرائتكم محمد يوسف: شيكابالا يستحق عقوبة كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها مساء آمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري، التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :" كان يجب تطبيق عقوبة كهربا على شيكابالا والعكس، بإيقاف شيكابالا حتى نهاية الموسم مع تغريمه المبلغ المالى، وإيقاف كهربا 8 مباريات مع تغريمه مبلغ المالى ".

وتابع :" الشكل العام كان غير مناسب عقب انتهاء مباراة السوبر المصري، خاصة اننا كنا بنمثل مصر و الناس نسيت الفنيات و البطولة ".

وجاءت العقوبات كالتالى :-



إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري أثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.