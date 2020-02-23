شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الأهلي ضد الزمالك



يختتم فريقا الأهلي والزمالك اليوم (الأحد) استعداداتهما لقمة جديدة تجمعهما غدا على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، والتي تقام عقب أيام قليلة من مواجهة الفريقين في السوبر المحلي بالإمارات والتي فاز بها أبناء القلعة البيضاء 4-3 بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك



تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

الأهلي ضد الزمالك



وتواجه قمة الأهلي والزمالك غموض كبير، حيث هدد مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء بعدم خوض المباراة اعتراضا على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أحداث السوبر ، في الوقت الذي لم يعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب فيه الموقف النهائي من المشاركة في اللقاء،حيث يعقد اجتماعا طارئاً مساء اليوم للرد على العقوبات.

الأهلي ضد الزمالك .. عقوبات السوبر كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم أقرت بعد اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر العديد من العقوبات بعد الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة،بالإضافة إلى شريط اللقاء وما تلاه من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة: -إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. -إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. -إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه. -إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. Advertisements -تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. -منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

الأهلي ضد الزمالك

وشهدت مباراة السوبر أزمة عنيفة فور إطلاق الحكم النرويجي أوديفار صافرة النهاية، باشتباكات بين اللاعبين، بجانب طرد محمود كهربا، لاعب الأهلي، واستفزاز عبد الله جمعة لجماهيرالقلعة الحمراء، مع توجيه محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض، إشارات خارجة للجماهير الأهلاوي. وشهدت مباراة السوبر أزمة عنيفة فور إطلاق الحكم النرويجي أوديفار صافرة النهاية، باشتباكات بين اللاعبين، بجانب طرد محمود كهربا، لاعب الأهلي، واستفزاز عبد الله جمعة لجماهيرالقلعة الحمراء، مع توجيه محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض، إشارات خارجة للجماهير الأهلاوي.

الأهلي ضد الزمالك

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فى خوض المباراة في موعدها من أجل الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.

الأهلي ضد الزمالك



على الجانب الآخر، استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إراحة العديد من اللاعبين الأساسين في مباراة الليلة، خصوصا أنه يركز في مباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الزمالك



ويدرس كارتيرون الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق ومصطفي فتحي في التشكيل الأساسي لمباراة القمة،بينما يغيب عن الفريق كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وعبدالله جمعة للإيقاف.

الأهلي ضد الزمالك



ويدخل الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.