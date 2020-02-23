شكرا لقرائتكم وفد الفيفا يزور اتحاد الكرة غدا لمناقشة اللائحة الجديدة ونظام الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة غدا وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيارة للاتحاد المصري تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد ، والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد .

كما يتطرق وفد الاتحاد الدولي في زيارته لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

Advertisements

في سياق مغاير ، تضمنت الحيثيات الخاصة بإيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري عقب أحداث الشغب في مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصري ، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية في إشعال الفتنة و الشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب .

علم اليوم السابع أن الحيثيات الموجودة في إيقاف محمود كهربا تعود إلى بداية أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم قيامه بالإعتداء على عبدالله جمعه لاعب الزمالك بالضرب بالشلتوت عقب إستفزاز جمعه لجماهير الأهلي و الإحتفال أمامهم ، ثم قيام كهربا بتحطيم الأيس بوكس الخاص بفريقه أمام مرأى ومسمع الجماهير و الحضور في أرض الملعب إلى جانب قيامه بسب الدين بصوت عالي وقت تدخل المتواجدين في الملعب لإسكاته.

كانت لجنة الإنضباط قررت إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.