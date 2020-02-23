شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر حضور 30 فردًا خلال مواجهة الأهلى والزمالك بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة القمة غد باستاد القاهرة رغم الأصوات التى تنادى بتأجيل اللقاء نظرا للظروف الحالية ولكن ضغط جدول الدورى وارتباطات الاندية فى البطولات الافريقية جعل الجبلاية تتمسك باقامة المباراة فى موعدها

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علي صعيد مختلف ، كشف مسئولو لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراي ، سبب توقيع عقوبة علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بمنعه من المشاركة في اي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات وتغريمه 200 الف جنيه .

وقال مسئولو اللجنة ان محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك بداعي الهجوم عليه في احد البرامج التليفزيونية وتقدم فضل ب" سي دي " يثبت صحة ادعاءه لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة ، لافتا الي ان اللائحة تمنحه الحق في معاقبة اي عنصر من عناصر اللعبة .