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شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد يستعين بوائل جمعة وأبو تريكة لإخماد فتنة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب عبد الواحد السيد : "يا شباب انت ممكن تهزر وتحفل زي ما بتقولوا بس في الأول والأخر كلنا اخوات والصورة دي خير دليل يا ريت نهدي علي بعض شويه وحفل من غير غلط ولا تعصب ولازم كله يتقبل والكوره مكسب وخسارة يا ريت كل واحد يراجع نفسه واعرف إنه البيت الواحد ممكن تلاقي زملكاوي اهلاوي إسمعلاوي يا ريت نفكر كويس وشكراً".
وما زالت موجات الغضب العارمة تسيطر على الوسط الكروى عقب إصدار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بعد اجتماعها الذى عقد أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وجاءت قرارات لجنة الانضباط على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة، وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما بالإضافة لتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه وكلك منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
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