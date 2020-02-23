شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه الإسماعيلى وديًا فى مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الانتاج الحربى على إقامة مباراة ودية مع نظرائهم فى النادى الاسماعيلى فى الثانى من مارس المقبل استعداداً لإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري ، ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر، المقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ،وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الجونة فى إنطلاقة الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ،ولم يتحد موعد مباريات الدور الثانى للمسابقة والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة باستاد الإسماعيلية، وودع الدراويش منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد فى إطار منافسات دور الــ16.

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وحذر مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالي برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

على الجانب الاخر ، شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر في بطولة الدوري.