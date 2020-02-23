شكرا لقرائتكم لاعب زملكاوي يعتذر للاعبي الأهلي بعد أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت أصداء مباراة السوبر والأحداث التي حدثت بعد انتهاء قمة الأهلي والزمالك تُلقي بظلالها على الوسط الكروي، خاصة بعد قرارات لجنة الانضباط والتي لم تلق قبولاً لدى إدارتي الأهلي والزمالك.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وبعيداً عن القرارات قام لاعب زملكاوي وحيد بالتحدث مع نجوم الأهلي وقدم لهم اعتذاراً على ما حدث بعد المباراة من تجاوز خاصة ما حدث تجاه وليد سليمان، وهو الحارس محمد أبو جبل والذي كان له دور كبير في احتواء العديد من المشاكل والمناوشات بين اللاعبين.

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وقام أبو جبل بالتحدث مع عدد كبير من نجوم الأهلي الدوليين والذين تربطهم علاقة قوية به وقدم اعتذار عن كل الأحداث التي بدرت من بعض اللاعبين مؤكداً على احترامه الكبير لهم وأن ما حدث بعد خروج أكثر من لاعب عن شعوره.