شكرا لقرائتكم سوبر الأهلي والزمالك ينعش خزينة اتحاد الكرة .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد غدا خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليونا ونصف مليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي وفاز به الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة ، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم .

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.

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قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تجمع اللاعبين فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

كما استقر جهاز الزمالك على خوض الفريق لمرانه فى الثانية من ظهر اليوم، استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، وبذلك سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى عقب المران، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة، كما يترقب الجهاز الفنى للأبيض موقف مجلس إدارة النادى من خوض اللقاء من عدمه.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وهدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه وهاجم رئيس الزمالك، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته"، متابعا: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".