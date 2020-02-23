شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن عقوبات الجبلاية : تمخض الجمل فولد فأرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق نجم النادي الأهلى السابق أحمد بلال على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة قائلا : " تمخض الجمل فولد فأرا " وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العقوبات التى خرجت من لجنة الانضباط بالجبلاية لا ترتقى للحدث وغير عادلة .

وأضاف بلال : أنها عقوبات لا محل لها من الإعراب ، وعن تصرف شيكابالا قائد الزمالك من إهانات تجاه جماهير الاهلى قال " البطولات ترفع من قيمه اللاعبين وليست تحط من قدرهم ، و ما فعله وصمه عار في تاريخه ، القاده دائما يظهر معدنهم في وقت الشده ، وشتان الفارق بين شريف اكرامي وشيكابالا "

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.