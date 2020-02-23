شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. طاقم الحكام الليتوانى يصل اليوم استعدادًا للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك
وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، أمس عن أسماء طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير لقاء القمة، ويضم كلاً من:
جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة
فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول
كاسلوسكاس .. مساعد ثان
دوناتاس رامساس .. حكم رابع
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك
ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد،الاثنين، الموافق 24 فبراير، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري المصري.
وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.
عقوبات السوبر
واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.
الأهلي ضد الزمالك
ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.
الأهلي ضد الزمالك
وتواجه قمة الأهلي والزمالك غموض كبير، حيث إنها مهددة بالإلغاء بسبب حالة الغضب التي انتابت الناديين والشارع الكروي المصري بسبب اشتباكات لاعبي الفريقين بعد مباراة السوبر، وما تلاها من عقوبات رادعة أقرتها اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري.
الأهلي ضد الزمالك
وهدد مرتضي منصور رئيس الزمالك بعدم خوض المباراة ، في الوقت الذي لم يعلن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب فيه الموقف النهائي من المشاركة في اللقاء،حيث يعقد اجتماعا طارئاً مساء اليوم للرد على العقوبات.
الأهلي ضد الزمالك
ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بخوض المباراة في موعدها من أجل الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري، ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع.
الأهلي ضد الزمالك
ويدخل الأهلي المباراة محتلا القمة برصيد 45 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في 15 مباراة خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.
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