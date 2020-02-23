شكرا لقرائتكم مدرب ليفانتي: كنا بحاجة لفرحة الفوز على الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف باكو لوبيز المدير الفني لفريق ليفانتي بأن فريقه كان بحاجة لهذه "الفرحة" و"السعادة" التي حصل عليها من فوزه 1 - صغر على ريال مدريد مساء يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان هذا الفوز هو الثاني فقط لليفانتي في المباريات التي خاضها حتى الآن منذ بداية عام 2020 . وقال لوبيز، في تصريحات إعلامية : "حصلنا على كثير من السعادة. أشعر بالسعادة البالغة لأن الفوز بالمباراة منح المشجعين هذه السعادة الهائلة والفرحة التي كانوا بحاجة لها. كنا بحاجة للفوز على ريال مدريد".

وأشار لوبيز إلى أن اللاعب خوسيه لويس موراليس هو من سجل الهدف الوحيد للمباراة وقدم الكثير لخدمة ليفانتي لكن الفوز تحقق بجهد الفريق بأكمله.

وأضاف: "يجب الاحتفال بالانتصارات ولكننا يجب أن نبدأ من غد الاثنين الاستعداد لمباراتنا أمام إيبار والمقررة يوم السبت المقبل بالدوري".