شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يتسبب بإلغاء مباراة إنتر وسامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها يوم الأحد في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما. ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهي إنتر ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلان، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرغامو.

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