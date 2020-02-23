بعد عقوبات الاتحاد.. هل ينسحب الأهلي من الدوري ؟

ينتظر عشاق الكرة المصرية انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأحد بعد العقوبات القاسية التي وقعتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ومازالت ردود الأفعال تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية المصرية، خاصة أن العقوبات كانت قاسية ومفاجئة للكثيرين فى الشارع الكروى ولم تلق تأييد الأهلى ولا الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات الحكم

نشرت صحيفة "اليوم السابع" حيثيات قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري لكرة القدم والتي أصدرها أمس السبت على خلفية الأحداث التي شهدتها موقعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وأقيمت على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بلجنة الانضباط باتحاد الكرة قوله إن اللجنة خاطبت مجلس أبوظبي الرياضي والمركز الإعلامي وحصلت على شريط المباراة الأصلي لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بالإضافة إلى تفريغ 20 كاميرا بالملعب نظراً لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب تقرير حكم المباراة ومراقبها ومدير لجنة المسابقات .

وأوضح المصدر أن العقوبات جاءت على النحو التالي:

كهربا

نظراً لما أوضحته الكاميرات وتقرير الحكم الذي قال إن الطرد المباشر جاء بسبب سوء السلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبدالله جمعة لاعب الزمالك، موضحا أن اللائحة تعطيه الحق في هذه الحالة في توقيع ما تراه اللجنة من عقوبات وإن وصلت للحد الأقصي.

إمام عاشور

رصدت عدسات الكاميرات اعتداء لاعب الزمالك على وليد سليمان "بالشلوت"، وهو أمر يستوجب توقيع أقصى عقوبة في اللائحة .

أحمد زاهر إداري الزمالك

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كشفت عدسات الكاميرات أن زاهر قام بالاعتداء بالضرب على 4 لاعبين من الأهلي، وهم أحمد الشيخ ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا، وبالتالي استحق أقصى عقوبة .

شيكابالا

تعرض اللاعب قبل وأثناء المباراة لهتافات عنصرية ولا أخلاقية ضده، ولم يلتفت لها اللاعب، قبل أن يقوم قائد الزمالك بالرد عليها بتوجهه للجماهير الحمراء.

وقال المصدر إن ما فعله شيكابالا سلوك موجود فى الملاعب الأوروبية، فعله من قبل كريستيانو رونالدو وسيميوني، مشيراً إلى أن اللجنة راعت أن سلوك اللاعب كان رد فعل على البذاءات والهتافات ضده، علماً بأنه سبق ووقعت اللجنة ضده غرامة 50 ألف جنيه بعد نهاية الكأس أمام بيراميدز قبل أن تضاعف اللجنة العقوبة 3 مرات هذه الواقعة بإيقافه 8 مباريات و100 ألف جنيه .

عبد الله جمعة

قام لاعب الزمالك باستفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد المباراة

أجاي وياسر إبراهيم

قام اللاعبان باستفزاز واستثارة جمهور الزمالك بعد المباراة

قرارات لجنة الانضباط أثارت حالة من الغضب العارم داخل النادى الاهلى ودعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ فى الخامسة مساء اليوم لبحث الرد على هذه القرارات واتخاذ قرارات تُحفاظ على حقوق النادى، وقال مصدر فى الأهلى إن المجلس لن يتخذ قراراً بالانسحاب ببطولة الدورى كما تردد خلال الساعات الماضية، لأن اقتراح الانسحاب وعدم استكمال المسابقة لن يُساهم فى حل الأزمة بل سيُزيد الأمور تعقيداً.

وأوضح المصدر أن المجلس سيعلن تمسكه بالحفاظ على حقوقه مسئوليه ولاعبيه وجماهيره، وسيعلن رفضه التام لما جاء فى قرار لجنة الانضباط أمس، كما سيؤكد مجلس الأهلى طرق كل الأبواب الشرعية للحفاظ على حقوق النادى ولاعبيه، مؤكداً أن المجلس يرى أن استكمال سابقة الدورى أمر طبيعى لابد أن يتم رغم أن النادى غاضب جداً من قرارات لجنة الانضباط ويرى أنها ظالمة بحق الأهلى، خاصة فيما يتعلق بإيقاف كهربا لنهاية الموسم وستكون هناك قرارات حمراء فى هذا الشأن للحفاظ على حقوق النادي.

وأضاف المصدر أن المجلس لن يتطرق فى اجتماع اليوم لعدم خوض مباراة الزمالك غداً فى الدورى، موضحاً أن المباراة ستقام فى موعدها حسب تصريحات وتأكيدات اتحاد الكرة الأخيرة، وهو ما يُرحّب به الأهلى إلا إذا صدر قرار مفاجئ من الجهات الأمنية بتأجيل المباراة.