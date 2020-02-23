شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفيفا يزور اتحاد الكرة غداً لمناقشة اللائحة الجديدة ونظام الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة غدا وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى زيارة للاتحاد المصرى تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد .

كما يتطرق وفد الاتحاد الدولى، فى زيارته لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد

فى سياق مغاير، تضمنت الحيثيات الخاصة بإيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.

علم الخليج 365 أن الحيثيات الموجودة فى إيقاف محمود كهربا تعود إلى بداية أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم قيامه بالاعتداء على عبدالله جمعه لاعب الزمالك بالضرب بالشلتوت عقب استفزاز جمعه لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم، ثم تحطيم كهربا الأيس بوكس الخاص بفريقه أمام مرأى ومسمع الجماهير والحضور فى أرض الملعب إلى جانب قيامه بسب الدين بصوت عالى وقت تدخل المتواجدين فى الملعب لإسكاته.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وانها ستقام فى السابعة والنصف مساء غداً فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.

من ناحية أخرى، تستعد خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم غدا لاستقبال مليون ونصف مليون درهم إماراتى تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبى الرياضى مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصرى الذى أقيم فى العاصمة الإماراتية أبوظبى الخميس الماضى وفاز به الزمالك على الأهلى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف درهم .

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالى وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.