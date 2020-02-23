شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت حيثيات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم الجارى عقب أحداث الشغب فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالسوبر المصرى، أن كهربا كان أحد الأسباب الرئيسية فى إشعال الفتنة والشغب بين الفريقين وقت نزوله إلى أرض الملعب.

وعلم الخليج 365 أن الحيثيات الموجودة فى إيقاف محمود كهربا تعود إلى بداية أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم اعتدائه على عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالضرب بـ"الشلتوت" عقب استفزاز جمعه لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم، ثم قيام كهربا بتحطيم الأيس بوكس الخاص بفريقه أمام مرأى ومسمع الجماهير والحضور فى أرض الملعب إلى جانب قيامه بسب الدين بصوت عالى وقت تدخل المتواجدين فى الملعب لإسكاته.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وأنها ستقام فى السابعة والنصف مساء غد فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.

وتستعد غدا خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستقبال مليونا ونصف مليون درهم إماراتى تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبى الرياضى مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصرى الذى أقيم فى العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم الخميس الماضى وفاز به الزمالك على الأهلى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف درهم.

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وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالى وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.

من جهته، قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تجمع اللاعبين فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

كما استقر جهاز الزمالك على خوض الفريق لمرانه فى الثانية من ظهر اليوم، استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، وبذلك سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى عقب المران، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة، كما يترقب الجهاز الفنى للأبيض موقف مجلس إدارة النادى من خوض اللقاء من عدمه.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وهدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه وهاجم رئيس الزمالك، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته"، متابعا: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".