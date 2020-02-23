سوبر كورة.. كيف يفكر الأهلي فى الرد على عقوبات السوبر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الطارئ المقرر له الخامسة مساء اليوم، الأحد، عدة حلول للرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التى يراها مسئولو القلعة الحمراء قاسية للفريق.

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إنه لا يحق لمحمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك، التظلم على العقوبات الصادرة بحقهم أمام لجنة الانضباط، وطالبوهم باللجوء إلى لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجى .

قال مسئولو اللجنة لـ"سوبر كورة"، فى حالة صدور عقوبة بالإيقاف لنهاية الموسم كما حدث مع كهربا وعاشور وزاهر لا يحق لهم التظلم لدى نفس اللجنة وعليهم اللجوء للجنة الاستئناف .

وأضاف مسئولو اللجنة أن باقى اللاعبين والمسؤولين الصادر بحقهم عقوبات مثل شيكابالا وأجاى وياسر إبراهيم وَعَبَد الله جمعه يجوز لهم التظلم لدى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراى وأن يقدموا دليل برائتهم حتى تعيد اللجنة النظر فى العقوبات او تأكيدها .