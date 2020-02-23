شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يستعين بالقيصر وجمعة وفتحى لإخماد نيران التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادى الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير الكرة المصرية تحت عنوان ضرورة نبذ التعصب، ونشر عبد الواحد عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بحسنى عبد ربه كابتن الإسماعيلى والثلاثى محمد أبو تريكة وأحمد فتحى ووائل جمعة نجوم الأهلى.

وكتب عبد الواحد السيد، "يا شباب أنت ممكن تهزر وتحفل زى ما بتقولوا بس فى الأول والآخر كلنا إخوات والصوره دى خير دليل يا ريت نهدى على بعض شويه وحفل من غير غلط ولا تعصب ولازم كله يتقبل والكوره مكسب وخساره يا ريت كل واحد يراجع نفسه واعرف إنه البيت الواحد ممكن تلاقى زملكاوى أهلاوى إسمعلاوى يا ريت نفكر كويس وشكراً."

وما زالت موجات الغضب العارمة تسيطر على الوسط الكروى عقب إصدار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بعد اجتماعها الذى عقد أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وجاءت قرارات لجنة الانضباط على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة، وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما بالإضافة لتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه وكلك منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.