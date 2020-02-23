شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتظلم لاعبو الأهلي والزمالك ضد عقوبات السوبر؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لمسؤولى الأهلي والزمالك التظلم ضد بعض العقوبات التى أقرتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم ضد المتجاوزين فى مباراة السوبر المحلى التى جمعت القطبين فى الإمارات الخميس الماضى وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق العديد من العقوبات بعد الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة، بالإضافة إلى شريط اللقاء وما تلاه من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة وجاء على النحو التالي:

-إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

-إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

-إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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-إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.