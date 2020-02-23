كيف يتظلم لاعبو الأهلي والزمالك ضد عقوبات السوبر؟.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لمسؤولى الأهلي والزمالك التظلم ضد بعض العقوبات التى أقرتها لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم ضد المتجاوزين فى مباراة السوبر المحلى التى جمعت القطبين فى الإمارات الخميس الماضى وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق العديد من العقوبات بعد الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة، بالإضافة إلى شريط اللقاء وما تلاه من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة وجاء على النحو التالي:
-إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
-إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
-إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
وأكد مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة أنه لا يحق لمحمود كهربا وإمام عاشوروأحمد زاهر ، التظلم علي العقوبات الصادرة بحقهم أمام لجنة الانضباط ، وطالبوهم باللجوء إلي لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجي .
وأضاف مسئولو اللجنة أنه في حالة صدور عقوبة بالإيقاف لنهاية الموسم كما حدث مع كهربا وعاشور وزاهر لا يحق لهم التظلم لدي نفس اللجنة وعليهم اللجوء للجنة الاستئناف.
كما أكد مسئولو اللجنة أن باقي اللاعبين والمسؤولين الصادر بحقهم عقوبات مثل شيكابالا واجاي وياسر إبراهيم وَعَبَد الله جمعه يجوز لهم التظلم لدي لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراي وأن يقدموا دليل برائتهم حتي تعيد اللجنة النظر في العقوبات أو تأكيدها.
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