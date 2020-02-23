اتحاد الكرة: مباراة القمة غدا بحضور 30 فردا للأهلى والزمالك

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اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة القمة غد باستاد القاهرة رغم الأصوات التى تنادى بتأجيل اللقاء نظرا للظروف الحالية ولكن ضغط جدول الدورى وارتباطات الاندية فى البطولات الافريقية جعل الجبلاية تتمسك باقامة المباراة فى موعدها
علي صعيد مختلف ، كشف مسئولو لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراي ، سبب توقيع عقوبة علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بمنعه من المشاركة في اي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.
وقال مسئولو اللجنة إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك بداعي الهجوم عليه في احد البرامج التليفزيونية وتقدم فضل ب" سي دي " يثبت صحة ادعاءه لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة ، لافتا الي ان اللائحة تمنحه الحق في معاقبة اي عنصر من عناصر اللعبة .
كما استقر جهاز الزمالك على خوض الفريق لمرانه فى الثانية من ظهر اليوم، استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، وبذلك سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى عقب المران، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة، كما يترقب الجهاز الفنى للأبيض موقف مجلس إدارة النادى من خوض اللقاء من عدمه
يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
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