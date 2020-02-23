شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة القمة غدا بحضور 30 فردا للأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة ان مباراة القمة غدا بين الاهلي والزمالك علي ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري ، ستقام بحضور 30 فردا بواقع 15 للاهلي ومثلهم للزمالك وهم أعضاء مجلس ادارة الناديين .

اتحاد الكرة تمسك بإقامة مباراة القمة غد باستاد القاهرة رغم الأصوات التى تنادى بتأجيل اللقاء نظرا للظروف الحالية ولكن ضغط جدول الدورى وارتباطات الاندية فى البطولات الافريقية جعل الجبلاية تتمسك باقامة المباراة فى موعدها

علي صعيد مختلف ، كشف مسئولو لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراي ، سبب توقيع عقوبة علي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بمنعه من المشاركة في اي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

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وقال مسئولو اللجنة إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك بداعي الهجوم عليه في احد البرامج التليفزيونية وتقدم فضل ب" سي دي " يثبت صحة ادعاءه لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة ، لافتا الي ان اللائحة تمنحه الحق في معاقبة اي عنصر من عناصر اللعبة .

من جانبه قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تجمع اللاعبين فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى .