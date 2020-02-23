شكرا لقرائتكم خبر عن "الانضباط": لا يحق لكهربا التظلم لدى اللجنة.. وعليه اللجوء للاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة أنه لا يحق لمحمود كهربا لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك، التظلم على العقوبات الصادرة بحقهم أمام لجنة الانضباط، وطالبوهم باللجوء إلى لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجى .

وقال مسئولو اللجنة لليوم السابع، فى حال صدور عقوبة بالإيقاف لنهاية الموسم، كما حدث مع كهربا وعاشور وزاهر، لا يحق لهم التظلم لدى نفس اللجنة وعليهم اللجوء للجنة الاستئناف .

وأضاف مسئولو اللجنة أن باقى اللاعبين والمسؤولين الصادر بحقهم عقوبات، مثل شيكابالا وأجاى وياسر إبراهيم وَعَبَد الله جمعه يجوز لهم التظلم لدى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندراى وأن يقدموا دليل برائتهم حتى تعيد اللجنة النظر فى العقوبات أو تأكيدها .

وكشف مصدر مسئول بلجنة الانضباط باتحاد الكرة حيثيات قرارات وعقوبات اللجنة التى صدرت أمس السبت، والخاصة بأحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات .

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبى الرياضى والمركز الإعلامى وحصلت على شريط المباراة الأصلى لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بجانب تفريغ ٢٠ كاميرا بالملعب نظراً لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات .

وفند المصدر العقوبات كالتالى :

إيقاف كهربا لنهاية الموسم :

نظرا لما أوضحته الكاميرات وتقرير الحكم الذى قال إن الطرد المباشر جاء بسبب سوء السلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وَعَبَد الله جمعة لاعب الزمالك، موضحا أن اللائحة تعطيه الحق فى هذه الحالة فى توقيع ما تراه اللجنة من عقوبات وإن وصلت للحد الأقصي.

إمام عاشور

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أظهرت الكاميرات اعتداءه على وليد سليمان بالشلوت وهو أمر يستوجب توقيع أقصى عقوبة فى اللائحة .

أحمد زاهر إدارى الزمالك :

أوضحت الكاميرات أنه اعتدى بالضرب على 4 لاعبين من الأهلى هم أحمد الشيخ ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا، وبالتالى استحق أقصى عقوبة .

شيكابالا :

رصدت الكاميرات ما تعرض له اللاعب قبل وأثناء المباراة من هتافات عنصرية ولا أخلاقية ضده، ولم يلتفت لها اللاعب، قبل أن يرد عليها بتوجهه للجماهير الحمراء، وقال المصدر إن ما فعله شيكابالا سلوك موجود فى الملاعب الأوروبية، فعله من قبل كريستيانو رونالدو وسيميونى، لافتا إلى أن اللجنة راعت أن سلوك اللاعب كان رد فعل على البذاءات والهتافات ضده، علماً بأنه سبق ووقعت اللجنة ضده غرامة 50 ألف جنيه بعد نهاية الكأس أمام بيراميدز قبل أن تضاعف اللجنة العقوبة 3 مرات هذه الواقعة بإيقافه 8 مباريات و100 ألف جنيه .

عبد الله جمعه :

استفزاز واستثارة جمهور الأهلى بعد المباراة

أجاى وياسر إبراهيم :

استفزاز واستثارة جمهور الزمالك بعد المباراة