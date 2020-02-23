شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ردود أفعال عقوبات لجنة الانضباط بإتحاد الكرة تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية المصرية، خاصة أن العقوبات كانت قاسية ومفاجئة للكثيرين فى الشارع الكروى ولم تلق تأييد الأهلى ولا الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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قرارات لجنة الانضباط أثارت حالة من الغضب العارم داخل النادى الاهلى ودعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ فى الخامسة مساء اليوم لبحث الرد على هذه القرارات واتخاذ قرارات تُحفاظ على حقوق النادى، وقال مصدر فى الأهلى إن المجلس لن يتخذ قراراً بالانسحاب ببطولة الدورى كما تردد خلال الساعات الماضية، لأن اقتراح الانسحاب وعدم استكمال المسابقة لن يُساهم فى حل الأزمة بل سيُزيد الأمور تعقيداً.

وأوضح المصدر أن المجلس سيعلن تمسكه بالحفاظ على حقوقه مسئوليه ولاعبيه وجماهيره، وسيعلن رفضه التام لما جاء فى قرار لجنة الانضباط أمس، كما سيؤكد مجلس الأهلى طرق كل الأبواب الشرعية للحفاظ على حقوق النادى ولاعبيه، مؤكداً أن المجلس يرى أن استكمال سابقة الدورى أمر طبيعى لابد أن يتم رغم أن النادى غاضب جداً من قرارات لجنة الانضباط ويرى أنها ظالمة بحق الأهلى، خاصة فيما يتعلق بإيقاف كهربا لنهاية الموسم وستكون هناك قرارات حمراء فى هذا الشأن للحفاظ على حقوق النادي.

وأضاف المصدر أن المجلس لن يتطرق فى اجتماع اليوم لعدم خوض مباراة الزمالك غداً فى الدورى، موضحاً أن المباراة ستقام فى موعدها حسب تصريحات وتأكيدات اتحاد الكرة الأخيرة، وهو ما يُرحّب به الأهلى إلا إذا صدر قرار مفاجئ من الجهات الأمنية بتأجيل المباراة.