مصادر توضح لمصراوي حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو ورمضان حسن:

أكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والنادي الأهلي، على عدم وجود أي طلبات من الأمن سواء بشكل رسمي أو شفهي بشأن تأجيل مباراة القمة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الاثنين 24 فبراير مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وصرح مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ"الخليج 365" رداً على ما أثير حول طلب الأمن تأجيل مباراة القمة بسبب الأحداث الجارية "لم يحدث، الأمن لم يطلب تأجيل المباراة".

وشدد "القمة في موعدها".

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ومن جانبه صرح مصدر أخر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" قائلا "حكام القمة يصلون القاهرة مساء اليوم الأحد، لا يوجد أي طلب من الجهات الأمنية يخص موعد مباراة القمة أو أي تلميح بشأن التأجيل".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن تعيين طاقم ليتواني لإدارة المباراة.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي الذي صرح قائلا "لا يوجد أي محادثات رسمية أو حتى شفهية بين النادي والجهات الأمنية تفيد بوجود رغبة لتأجيل مباراة القمة".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في الساعات الماضية، عن عقوبات بحق لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة في أبوظبي.