"خليط من لائحتين ".. المواد التي استندت عليها لجنة الانضباط في عقوبات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس السبت العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك .

ونشرت الموقع الرسمي للاتحاد وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي القرارات دون توصيف العقوبة وما استندت عليه لجنة الانضباط.

وأكتفى اتحاد الكرة بالإشارة أن العقوبات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

المادة 23

واعتمدت لجنة الانضباط على المادة 23 من لائحتها وهي المادة الخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة والتي تنص على أن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والإعتداء أو محاولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج عقوبته بين الغرامة بحد أدني 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل إلي الشطب.



ولكن المادة 23 لم تحدد العقوبة المناسبة لكل فعل أدرجته حيث إنها أكتفت بمنح اللجنة صلاحية توقيع عقوبة أو أكثر ومنها الغرامة بحد أقصي 50 ألف جنيه .

عقوبة أجايي وياسر إبراهيم

قررت لجنة الانضباط إيقاف ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتان وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه ، وتمثل الغرامة المالية الحد الأدني المدرج فى المادة 23 فيما تعرف عقوبة الإيقاف مبارتان في لائحة العقوبات بلجنة المسابقات "المجمدة" بـ " سلوك غير رياضي" .

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عقوبة محمود عبد الرازق (شيكابالا)

قررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه حيث إن الغرامة المالية تمثل قيمة غرامة عقوبة الفعل الفاضح والإشارات المشينة المدرجة في لائحة المسابقات فيما جاء الإيقاف عقوبة إضافية مباراتان عن عقوبة "فعل فاضح واشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة" وهو ما تمنحه لها المادة .

عقوبة عبد الله جمعة

تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض للإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه حيث إن العقوبة المالية تمثل الحد الأدني للغرامة المدرج فى المادة 23 فيما تأتي عقوبة الإيقاف 3 مباريات ضرب الخصم بدون كرة في لائحة المسابقات.

العقوبة الأضحم

العقوبة الاضخم التي وقعتها لجنة الانضباط كانت الإيقاف حتى نهاية الموسم لمحمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وبحسب لائحة المسابقات فأن العقوبة الأكبر التي تتضمنها هي الإيقاف 8 أشهر وخاصة بالاعتداء باليد أو البصق على الحكم فيما لم تتضمن لائحة المسابقات للموسم الحالي أية عقوبة بفترة زمنية سوى في الموضعين السابقين.

وتتكون لجنة الانضباط من 7 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وخمسة ومن حقها فرض عقوبات إضافية (وليس استحداثها ) بخلاف المدرج في اللوائح ويجوز لها الأخذ بتقارير التقنيات الفنية لإثبات الوقائع بحسب المادة السادسة .