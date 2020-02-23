سوبر الأهلي والزمالك ينعش خزينة اتحاد الكرة بمليون ونصف المليون درهم

تستعد غدًا خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليون ونصف المليون درهم إماراتي، تمثل قيمة الدفعة الثانية، بحسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي، مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري،

الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي، وفاز به الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضًا غدًا مبلغ 800 ألف درهم، تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.

كانت خزينة الاتحاد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الجاري، وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.