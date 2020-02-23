كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك بطلب من الأمن عقب إعلان عقوبات السوبر بين الفريقين، الذي أقيم الخميس الماضي، بملعب محمد بن زايد في الإمارات. الذي أقيم الخميس الماضي، بملعب محمد بن زايد في الإمارات. قال المصدر، إن الأمن حتى الآن لم يطلب بأي شكل من الأشكال تأجيل مباراة القمة، مؤكدًا أن المباراة في موعدها، السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل القمة بعد عقوبات السوبر بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.