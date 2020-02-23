عبدالظاهر السقا مديرًا للكرة في المصري

تعاقد النادى المصرى مع مدافع منتخب مصر السابق، عبدالظاهر السقا، مديرًا رياضيًا للمصري لينضم للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، الذى تولى المسئولية خلفًا لإيهابجلال المستقيل.
يعتبر "السقا" مسئولًا عن التخطيط وتطوير منظومة كرة القدم في النادي، وهو منصب جديد مستحدثداخل المصرى.
ينضم عبدالظاهر السقا لمعسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية، الذى يستعد لمباراة نهضة بركان المغربى، بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها بالسويس في الثامنة مساء الأحد المقبل.
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