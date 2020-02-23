شاهد.. جماهير الأهلي تطالب محمود الخطيب بحق النادي

طالبت جماهير الأهلي مجلس إدارة النادي، بقيادة محمود الخطيب، رئيس النادي، بعدم التفريط في حق الأهلي، بسبب القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تصدر هاشتاج "عايزين حق الأهلي يا خطيب" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال أحد النشطاء العرب: هادا النادى شرف لكل واحد ينتمى له لكن هذا زمن قله الأدب والظلم والاستفزاز، والله والله لو بتحاربوا الفساد فما استخدمتم أكثر مما استخدمتم فى محاربة نادى مصرى بثوب الأجنبي، وهو الأهلى الكبير شرف لينا أنا نشجعك وللظلم نهايه أكيد".

وقالت الأخرى: "من بدايه نزوله الماتش وكان واضح أوي التنمر والتحالف ضده من الزمالك ال هو إزاى تسيبنا وتروح للأهلى، ولما صادفهم الحظ وكسبوا فرحوا فرحة المحرومين، والهو انت سيبتنا وروحت لنادي

خسران مع العلم إننا كاسبينهم 11 مرة قبل كده".

ونشر الآخر قائلًا: قاطعوا كل واحد يقف قدام مصلحة الأهلي حتى لو مين، الأهلي فوق الجميع قاطعوا كل الكلاب وكل القنوات وكل حاجة تمس جماهير الأهلي عرفوهم إن الدولة من غير الأهلي تقع، عرفوهم إن الأهلي هو الدولة".

وأضاف الآخر قائلًا: "عاوزينها حرب إحنا جاهزين.. مش هنفرط فى كرامتنا أبدًا.. مش هنكون معدومى كرامة زى الزمالكاوية.. إحنا الأهلى واللى مش عارف يعنى ايه الأهلى إحنا نعرفه".

وقال آخر: "الأهلي فوق الجميع، معندناش أغلى من الأهلي لك منا كل الاحترام والتقدير، دعمنا حضرتك كتير وكنا في ضهرك، وما

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زلنا حضرتك مطالب برد اعتبار النادي وجمهوره، أمامك خيارين لا ثالث لهما يا تكونيا تكون مشجع وبس".

كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أصدرت العديد من القرارات بسبب أعمال شغب لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

التي جاءت كالآتي:

- إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم ( كهربا)، لاعب الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبدالرازق (شيكابالا)، لاعب الزمالك، 8 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه

- إيقاف عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه

- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي، لاعبي الأهلي، مباراتين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما

- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه

- منع السيد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه.