القاهرة تستضيف أعمال الاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي

تشهد القاهرة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم 25 وحتى 27 فبراير اعمال الاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يترأسه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي.

يحضر أعمال الاجتماع أعضاء الرئاسة الإقليمية د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات نيبال فتونى مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني ، نهلة شاكر المدير الإداري ، ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية ، كريمة

الإبراشي مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير الاتصالات، فرح رجائي مدير برنامج المدارس، سميرة العدوى منسق برنامج الشباب، حفصة قدير مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله.

وتشهد الاجتماعات حضور المتطوعة العالمية منى الخطيب كضيف شرف، وتعد استضافة القاهرة لأول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت نهاية الشهر الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شهدت مشاركة 42 دولة افريقية

من أهم الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها واستعراض كافة التقارير المتعلقة بها، وما حققته من نتائج، كما تشهد طاولة الاجتماعات على مدى أيامها الثلاث مناقشة التحديات التي تواجه حركة الاولمبياد الخاص بالمنطقة وانطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة ، كما سيتم استعراض ما تم انجازه من خطة عمل 2019 وكان ابرزها الألعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي مارس 2019 تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي وما تركته من اثار وحققته من نجاحات لا زالت حديث العالم حتى اليوم ،كما سيتم خلال الاجتماعات وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2020 ومسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للأولمبياد الخاص 2021-2025.