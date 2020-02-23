مستشار رئيس الجمهورية ووزير الرياضة يجتمعان مع أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة

استقبل الفريق مهاب مميش مستشار السيد رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأحد، أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء الاتحاد برئاسة التونسي على حرز الله ونائبه السيد إيهاب حسنين.

وقام الفريق مهاب مميش بوصفه الرئيس الشرفي للجنة العربية للكرة الطائرة جلوس بتكريم أعضاء الاتحاد لدورهم البارز على صعيد كرة الطائرة جلوس في الوطن العربي، وتبادل أعضاء الاتحاد الدروع التذكارية مع الفريق مهاب مميش، والدكتور أشرف صبحي.

وتستضيف وزارة الشباب والرياضة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة

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الاتحاد العربي للفئات الخاصة في نسخته الثانية في مصر في الفترة 19-24 فبراير الجاري. وتقام - على هامش الاجتماع- فعاليات البطولة العربية للكرة الطائرة جلوس في استاد القاهرة في الفترة 23-28 فبراير بمشاركة منتخبات "مصر وفلسطين والسعودية والعراق الجزائر وليبيا".

وأكد الفريق مهاب مميش على روح الاصرار والتحدي التي يمتاز بها اللاعبون من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، وتقديم كل الدعم لهم، مؤكداً على الاهتمام بذوي

القدرات والهمم، والعمل على تنفيذ تطلعاتهم كون الاهتمام بهم يعد من مؤشرات قياس الدول المتقدمة.

فيما رحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة، واهتمامهم برياضة كرة الطائرة جلوس، مشيراً إلى تقديم الدعم والمساندة للاتحاد، وحرص وزارة الشباب والرياضة على دمج ذوي القدرات والهمم في كل مشروعات وبرامج الوزارة المنفذة في جميع المحافظات وذلك في ضوء توجيهات وحرص القيادة السياسية على الرعاية والاهتمام بتلك الفئة.

ومن جانبهم، قدم أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش ووزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة كرة الطائرة جلوس إيماناً بقدرة اللاعبين من ذوي القدرات والهمم على تحقيق الانجازات وتحدي الصعاب في شتى المجالات.