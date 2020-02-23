اتحاد الكرة يكشف .. هؤلاء يحق لهم التظلم ضد عقوبات السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن موقف التظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط التي صدرت أمس على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر الذي أقيم يوم الخميس الماضي في

الإمارات.

قال مسئولو الجبلاية، إن محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك وجونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي يحق

لهم التقدم بتظلم ضد القرار للجنة على أن تعيد النظر في العقوبة.

تابع مسئولو الاتحاد، أن محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك يحق له التقدم بتظلم لكن أمام لجنة الاستئناف وليس الانضباط.