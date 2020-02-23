كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن موقف التظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط التي صدرت أمس على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر الذي أقيم يوم الخميس الماضي فيالإمارات.
قال مسئولو الجبلاية، إن محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك وجونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي يحقلهم التقدم بتظلم ضد القرار للجنة على أن تعيد النظر في العقوبة.
تابع مسئولو الاتحاد، أن محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك يحق له التقدم بتظلم لكن أمام لجنة الاستئناف وليس الانضباط.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف .. هؤلاء يحق لهم التظلم ضد عقوبات السوبر بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.