يخوض اليوم الأحد لاعبا المنتخب المصري للتايكوندو سيف عيسى (-80 كجم) وعبد الرحمن وائل (-68 كجم)، التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة في مدينة الرباط المغربية.
ويبدأ وائل مبارياته من دور ال 16 بمواجهة لاعب سوازيلاند سانيليزو ماسوكو وذلك في الفترة الصباحية التي تنطلقمنافساتها الساعة الواحدة مساء بتوقيت مصر.
فيما يبدأ عيسى مبارياته من دور نصف النهائي، الذي تنطلق منافساته الساعة السابعة مساء، وذلك بعد أن جنبته القرعة أول مباراة حيث أنه يحتل المركز الأول في تصنيفالبطولة، ويواجه عيسى في نصف النهائي الفائز من مباراة لاعب غينيا الإستوائية مانويل روندو ايبيتي ولاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو.
وقد حققت مصر أمس العلامة الكاملة في منافسات السيدات حيث تأهل للأولمبياد لاعبتا المنتخب الوطني نور حسين (-49 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم). ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب التايكوندو يبدأ اليوم مشوار تصفيات الأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.