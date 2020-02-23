الزمالك يعود للتدريب اليوم استعدادًا للقاء الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته صباح اليوم الأحد بملعب النادى بعد أن منح الفرنسى كارتيرون المدير الفنى اللاعبين راحة أمس السبت، عقب العودة من الإمارات مساء أمس الأول، بعد الفوز بكأس السوبر المصري.

يشارك فى المران جميع اللاعبين، بمن فيهم محمد عبدالغنى، الذى شفي من إصابته بشد فى العضلة، التى أبعدته من قائمة مباراة السوبر أمام الأهلى الخميس الماضي.

كانت الجماهير احتشدت بأعداد كبيرة خارج مطار القاهرة لاستقبال الفريق مساء أمس الأول عقب عودة البعثة من الإمارات، بعد حصد السوبر المصرى بعد أيام قليلة من الفوز بالسوبر الأفريقي.

من ناحية أخرى تسود حالة من الغموض حول مصير إقامة لقاء القمة المؤجل من الدورى المحلى، والمقرر غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولى فى ظل عدم حسم مسئولى الجبلاية طلب الزمالك بتأجيل اللقاء لارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام الترجى التونسى الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ٨ لدورى أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الفنى سيناريوهات عدة فى حال إقامة اللقاء، أو تأجيله حيث يدرس فى حال تصميم اتحاد الكرة على إقامته فى موعده الدفع بتشكيل جديد بعيدًا عن الذين شاركوا أمام الأهلى فى لقاء السوبر، ويأتى فى مقدمتهم محمد عواد أو محمود عبدالرحيم جنش

فى حراسة المرمى، ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمد عنتر ومحمد حسن فى الوسط، وإسلام جابر ومصطفى فتحى وكاسونجو فى خط الهجوم.. بينما سيختلف السيناريو فى حال التأجيل حيث يلعب الفريق مباراة ودية غدًا الإثنين يقوم خلالها بتجربة اللاعبين الذين تم استبعادهم من مباراتى الأهلى ومن قبلها الترجي.

وأكد كارتيرون أنه يعانى من ضغط المباريات فى شهر فبراير ويسعى لتطبيق سياسة التدوير حتى لا يسبب إجهادًا للاعبين، وأنه فى حميع الأحوال جاهز لأى مباراة، مشيرًا إلى أن التأجيل سيكون فى صالح الزمالك والأهلى أيضًا، نظرًا للارتباط بمباراة ذهاب دور الثمانية الأفريقي.

من ناحية أخرى أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن قرار عودة الجماهير يعتبر مسئولية مشتركة من جميع الجهات خلال الفترة الحالية، وأن نبذ التعصب أمر ضرورى ولا غنى عنه، ويكون على أرض الواقع.

وعن أزمة المشاجرة بين اللاعبين عقب لقاء السوبر قال: «المباراة كانت تسير بشكل طبيعى وروح رياضية حتى نزول كهربا فى الشوط الثانى، وهو

السبب فيما حدث، والحقيقة أنه السبب فى فوز الزمالك».

وأضاف: «كهربا قام بالتعرض لطارق حامد مع بداية نزوله وحدث توتر داخل الملعب وانتقل بعدها إلى المدرجات بين الجماهير».

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وواصل، «هناك فرق بين الهتاف قبل المباراة والهجوم على بعض اللاعبين، وأن يحدث توتر كامل داخل أرض الملعب».

وأشار إلى أنه تحدث مع العديد من أعضاء اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى لكرة القدم وجميعهم أكدوا ضرورة تأجيل مباراة القمة، المقرر لها غدًا الإثنين، ببطولة الدورى، وهناك رغبة وترحيب من جانب مجلس الأهلى فى ذلك أيضًا.

وواصل «بعد الأحداث الخاصة بمباراة السوبر المصرى والتوتر الذى حدث، أعتقد تأجيل المباراة أمر ضروري».

وأضاف: «فى حال عدم صدور قرار بتأجيل اللقاء سيكون للزمالك قرار فيما يتعلق بتلك المواجهة، خصوصًا أنها ليست مهمة بالشكل الكبير».

من ناحيته كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن السبب، وراء طرد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلى خلال لقاء السوبر المحلى الأخير، مشيرًا إلى أن كهربا توجه لعبدالله جمعة بعد اللقاء واعتدى عليه مما دفع الحكم لطرده».

وأكمل: «كانت هناك حالة احتقان كبير من كهربا بعد الخسارة وركل صندوق المياه الخاص بلاعبى الأهلى من شدة غضبه».

وأشار إلى أن عبدالله جمعة لم يخطئ من الأساس، موضحًا أن هذا الأمر يحدث فى كل دول العالم أن يطوف اللاعب الملعب بأكمله بعد الانتصار.

وكان فريق الزمالك عاد إلى القاهرة فى الخامسة من مساء أمس الأول واستقبله آلاف من الجماهير البيضاء التى احتشدت أمام صالة ٤ الخاصة بكبار الزوار، واحتفلوا مع اللاعبين بالفوز بالسوبر المصري.