الأهلى يعلن جاهزية رمضان صبحي للقمة.. وفايلر يحتوى غضب أحمد فتحي

لا تزال توابع لقاء الأهلى والزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى، التى توج بها الفريق الأبيض بركلات الترجيح، تلقى بظلالها على الأحداث والكواليس داخل القلعة الحمراء فى الساعات الأخيرة.

تبقى أبرز هذه التوابع الحملة الشرسة التى تعرض لها حسام عاشور، قائد ولاعب وسط الفريق، بعد أن ظهر فى مقطع فيديو قبل مراسم تتويج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر، وهو يصافح محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، ويهنئه بالتتويج، وهو ما جعل قائد الأهلى فى مواجهة ثورة غضب جماهيرية، خصوصًا أن هذه اللقطة جاءت بعد الإساءات والإشارات الخارجة التى قام بها شيكابالا تجاه جماهير الأهلى فى ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واضطر حسام عاشور لكسر حاجز الحظر الإعلامى الذى فرضه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: «لا نقبل الإساءة

فى حق جمهور الأهلى، ونعد بالرد على كل من أساء داخل الملعب، كما تعلمنا داخل النادى الأهلي».

من التوابع التى فرضت نفسها أيضًا على الأحداث داخل الأهلى الأزمة التى نشبت قبل لقاء السوبر أمام الزمالك بعد استبعاد أحمد فتحى، الظهير الأيمن نهائيًا من القائمة، ثم التراجع بعد الأزمة التى فجرها اللاعب واعتراضه على قرار مدربه السويسرى رينيه فايلر، ليدخل قائمة البدلاء، ويخرج مروان محسن.

عقد فايلر جلسة مع فتحى لاحتواء غضبه بعد أزمة لقاء السوبر، وأكد له وجهة نظره فى مسألة عدم إشراكه فى لقاء السوبر للتفوق هجوميًا على الجبهة اليسرى للزمالك، ووعد اللاعب بالمشاركة فى لقاء القمة ببطولة الدورى غدًا الإثنين

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حال إقامته.

جلسات فايلر لم تتوقف عند الاجتماع مع أحمد فتحى فقط بل حرص المدرب السويسرى على عقد اجتماعات مكثفة مع الثنائى الأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى لاعبى الفريق فى الساعات الماضية لتحفيزهما بعد الانتقادات الشرسة التى واجهت جيرالدو بسبب أدائه فى لقاء السوبر، وأيضًا بادجى بعد إهداره ضربة الجزاء الأخيرة.

وأكد فايلر لبادجى أن هذه كرة القدم ولا توجد أى أزمة فى إهدار ضربة جزاء، لأن أكبر نجوم الكرة فى العالم يتعرض لذلك، كما أثنى المدرب السويسرى على الأداء الذى قدمه جيرالدو فى اللقاء.

وعقد فايلر جلسة عاصفة مع لاعبى الأهلى لشرح الأخطاء التى ظهرت فى مباراة الزمالك فى أبوظبى، خصوصًا فى الجانب الهجومى، فى ظل عدم تنفيذ الأدوار المطلوبة، خصوصًا من جانب الثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة فى الاختراق وإنهاء الهجمات.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الطبى للفريق جاهزية اللاعب رمضان صبحى بصورة تامة من الناحية الطبية لخوض مواجهة القمة بعد تعافيه من إصابته فى العضلة الخلفية التى أبعدته لفترة تتخطى شهرين كاملين.