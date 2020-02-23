رياضة | الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم نسخة من حيثيات قرار العقوبات التي صدرت بحق النادي والتي أعلنت عنها لجنة الانضباط أمس في اجتماعها الخاص بأحداث مباراة السوبر المحلي التي أقيمت مساء الخميس الماضي.

وتعرض الأهلي لإيقاف لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لنهاية الموسم الحالي وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، وإيقاف الثنائي ياسر ابراهيم وجونيور أجايي مباراتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهما،وتغريم النادي 100 ألف جنيه.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي في الخامسة مساء اليوم اجتماعَا طارئا للرد علي هذه العقوبات التي صدرت في حق النادي لاتخاذ القرار المناسب للرد عليها.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

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5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك