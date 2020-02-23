رياضة | الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خلال مباراة الزمالك، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يغيب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن المباراة بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، إيقاف اللاعب لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب أحداث السوبر المصري.

وقرر فايلر، إعادة أيمن أشرف لدفاعات الفريق لتعويض غياب إبراهيم، على أن يتواجد بجواره رامي ربيعة، بعدما غاب أشرف عن مباراة السوبر الأخيرة.

ومن المنتظر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.