رياضة | موعد سفر المنتخب الأوليمبي لمواجهة الأرجنتين في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد سفر المنتخب الأوليمبي لمواجهة الأرجنتين في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، على موعد السفر إلى دولة الإمارات، استعدادًا لخوض معسكره المغلق وإقامة مباراة ودية ضد الأرجنتين، قبل نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر جهاز الفراعنة الصغار، السفر يوم 22 مارس المقبل، على أن يخوض مواجهة الأرجنتين الودية يوم 29 من نفس الشهر، ضمن إطار الإعداد للأولمبياد.

وكان الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، وافق على خوض مباراة ودية أمام الأرجنتين، بناءً على طلب الجهاز الفني لمنح اللاعبين مزيد من الاحتكاك قبل البطولة المرتقبة.

وتوج منتخب مصر الأولمبي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.