رياضة | عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يصعد أزمة السوبر وعقوبات لجنة الانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ قرارات قوية ردًا على على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، والتي تم إصدارها أمس بسبب أحداث السوبر.

وكانت لجنة الانضباط برئاسة سيد بنداري، قررت عقوبات كالآتي:-

1- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

4-إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

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5-تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

6-منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ودعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ في الخامسة مساء اليوم الأحد، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة ضد العقوبات بما يحفظ حقوق النادي.

ومن المقرر أن يُعلن مجلس الإدارة، طلب حيثيات العقوبات الموقعة، ثم الاستئناف عليها وفقًا للقانون الذي يمنحه حق الاعتراض.

كما ينوي مجلس الإدارة رفض العقوبات بشكل كامل واتخاذ قرار باللجوء إلى اللجنة الأولمبية، والاتحاد الدولى " فيفا " والمحكمة الرياضية الدولية " كاس".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.